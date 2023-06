09:59

O goberno muda de criterio e declarará a vía de emerxencia para reconstruir o viaducto do Castro, na A6, nos dous sentidos. Ata o de agora estábase a facer nun so porque o Ministerio de Facenda argumentaba que non era posible declarar a emerxencia para as pontes nos dous sentidos.

Tamén hoxe escoitamos xa as respostas de avogados das vítimas do Alvia á solicitude de desimputación do ex director de seguridade de Adif.