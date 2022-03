09:59

Novena xordada de parón do trasnporte. Os vehículos voveron a saír as rúas galegas para machar contra a suba dos prezos. Os transportistas non están de acordo coas decisións do Goberno e esixen que se lles escoite. As repercusión do paro seguen a poñer en alerta a todolos sectores.

Tamén no Parlamento, o presidente da Xunta se dirixiu, ó goberno central o que lle pediu que negocie cos folguistas e enumeroulle algunhas propostas que debe adoptar.