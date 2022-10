10:02

A busca da avioneta desaparecida dende este mércores foi localizada nesta tarde no concello zamorano de O PoRTO. Trátase dunha zona complicada a que só s epode acceder por medios aéreos. xunto a aeronave foi atopado o corpo sen vida do piloto, pendente aínda do rescate e da identificación debido a mala climatoloxia