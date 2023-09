09:59

Hoxe soubemos que a garda civil atribue a un exceso de velocidade o accidente do autobús que caeu o río Lérez, o día de noiteboa en Cerdedo e no que lembramos, faleceron 7 persoas. Anunciouno o delegado do goberno en Galicia.

Tamén, Xornada a deste xoves marcada pola visita da vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz a Compostela no marco dun cumio polo futuro do traballo.



Non olvidamos o sector naval que continúa mobilizándose trala morte dun operario este pasado mércores-