09:57

Tensión na recta final do xuizo do alvia. Logo de escoitar a exposición oral do fiscal as familias acúsano de burócrata que segue ordes do estado ao esculpar o ex director de seguridade.

E cara o verán comezan os preparativos de dispositivos especiais, coma os de loita conta os incendios e os de salvagarda nas zonas de baño... a federación de socorristas, di que non haberá persoal pra cubrir tódalas praias.