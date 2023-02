10:00

Boa tarde, indignación no sector pesqueiro. O motivo: que a Comisión Europea insta ós Estados membros a prohibi-la pesca de arrastre no 20% das augas mariñas de cada país pra o ano 2024. Por outra banda, o Partido Popular rexeita a proposta do BNG de crear no Parlamento unha comisión que investigue a xestión da Xunta na tramitación dos parques eólicos.