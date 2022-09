09:57



En vinte días centos de pesqueiros galegos non poderán acceder a 87 caladoiros do Atlántico Norte. A unión euriopea publicou hoxe no seu Diario Oficil o regalmento que limita a pesca nestes ecisistemas mariños vulnerables, e que deixa sen opcións a pesca de fondo.

E a Xunta avanzará nas vindeiras semanas cales serán os presupostos autonómicos pro 2023. O presidente Rueda avanzaba máis axudas sociáis e pras familias.