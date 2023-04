09:58

Os gandeiros que producen as mellores carnes de Galicia, os de Suprema e Ecolóxica iniciaron hoxe en Lugo unha protesta para que lles paguen máis polo kilo en canal. Mesmo esta tarde mantiveron cortada por varios puntos a ronda da MUralla e xa anuncian que mañá volven.

Outro dos asuntos do día foi a resolución do Consello de Ministros para poñer no mercado o parque de vivendas da Sareb e cedalas ás comunidades e concellos. En Galicia son 1.285.