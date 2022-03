09:59

Hai unha hora en Marín deu comezo a celebración do Funeral na honra dos falecidos no Villa de Pitanxo. Acompañando as familias na cerimonia estiberon os reis de España xunto ao ministro de pesca, Luis Planas, e o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo. Antes dos oficios, os familiares reuníronse coas autoridades para reclamar a reanudación da busca dos 12 corpos desaparecidos

E segue a folga de transportistas e con ela os paróns e a preocupación nos sectores primarios e alimenticios. As lonxas están en situación crítica e as granxas avisan da inminente morte de reses se non chegan os pensos e desabastecemento nos supermercados.