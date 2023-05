07:03

Xa está camiño de Terranova o buque Ártabro. A súa misión é botar luz sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo, pero as familias temen que non conte con tódalas garantías legais. A saída produciuse por orde do Ministerio de Transportes, pero a Audiencia Nacional insiste en que é o xulgado que instrúe a causa por 21 homicidios por imprudencia o que debería coordinar a operación.