10:00



Albíscase unha solución para a folga de médicos. O Sergas convocou os representantes en Galicia do CESM para a tarde do mércores. Os facultativos, que hoxe seguiron en folga, din que non teñen moita esperanza neste encontro e mesmo non saben cal vai ser a axenda desa reunión.

E os que empezaron hoxe unha quenda de paros son os funcionarios de xustiza. Tamén son de carácter indefinido e os realizan entre as 10 e a unha pero nesta xornada o seguimento non foi moi alto.