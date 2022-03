09:55

Continúa a folga do transporte. Os produtores de alimentos frescos xa tiveron que desfacerse de parte do stock que non pode chegar aos mercados. Nos portos galegos, o sector pesqueiro tiraron algunhas pescas. Mesma situación están a vivir nas explotacións lácteas tralo parón da recollida por parte dalgúnas empresas. Hoxe algunhas coma Leche Río, si recolleron o leite con camións propios, pero outras non. Unha situación que obriga as granxas a ter que tirar co leite...

Comerciantes e empresas piden medidas que axuden a manter a actividade... No consello da Xunta, o presidente Feijóo xa adiantou excensións nos impostos para algúns sectores.