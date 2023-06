10:01

Últimas horas antes da consitución das corporacións locais mañá sábado e nunha vintena de concellos aínda non hai nada decidido. De seguida facemos un repaso polas novidades.

Antes, imos parar en Santiago, onde o Consello Nacional do BNG aproba as candidaturas pro Congreso e o Senado pro 23 de xullo