09:59

A armadora do atuneiro Albacora catro chegará mañá as illas Seychelles pra axilizar a repatriación dos corpos dos dous galegos falecidos no accidente que tivo lugar na tarde de onte, un sinistro que deixa ademais oito mariñeiros feridos pero ningun de gravidade.

Sorpresa nas comunidades autónomas polo anuncio da ministra de sanidade, Carolina Darias, sobre a administración da cuarta dose da vacina do covid a toda a poboación en xeral. Unha noticia que o conselleiro de sanidade, Julio Garcia Comesaña, puntualizou sinalando que só se vai administrar as persoas maiores de 80 anos.-