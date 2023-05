09:58



O xulgado de Noia admite a denuncia das cofrarías de pescadores que din que a empresa da mina de San Finx está a verter metais pesados ao río. Arrinca así un proceso pola vía do penal.

Precisamente de falla de avances ou canda menos, de falla de información no plan do eixo Atlántico, queixan as comunidades de Galicia, Asturias e Castela-León, motivo polo que hoxe mantiveron unha xuntanza a tres bandas.