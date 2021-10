10:00

Dende esta fin de semana non quedan xa limitacións ás reunións en Galicia, agás na restauración. Poderán xuntarse de madrugada persoas aínda que non sexan conviventes e amplíase a cantidade de comensais que se poden sentar á mesa en cafeterías e restaurantes.

O comité clínico segue relanxando medidas e estuda xa unha ampliación dos horarios na hostalaría, en discotecas e pubs que podería entrar en vigor en outubro.



E esta tarde, a UNESCO declarou Reserva da Biosfera a Ribeira Sacra e as serras do Courel e do Oribio. É a séptima área que goza en Galicia desta protección.