09:55

Tal día coma hoxe, de madrugada, nas augas de Terranova naufragaba o Villa de PItanxo. O barco, saíra o 26 de xaneiro dende Vigo. Dos 24 tripulantes, só tres puideron ser rescatados con vida. Escoitaremos nuns intres as voces das familias

Neste día tamén temos que lamentar una nova morte no mar...un mariñeiro ghanes do pesqueiro Nova Alborada ,con base en Vigo, faleceu tras caer ao mar mentres faenaba no caladoiro británico do Gran Sol.