09:58

As peaxes na AP9 e na A53 poderían conxelarse en 2023. O Congreso ven de aprobar unha proposta non de ley pra instar a Pedro Sánchez a evitar a suba prevista a partir do 1 de xaneiro.

E no mar o Consello Galego de Pesca pide compensacións pros pescadores do cerco e fisterra que non poderán pescar xurelo, ante a prohibición de Bruxelas.