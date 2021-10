09:59

Ter que presentar o certificado COVID para entrar nun bar, nun restaurante ou nunha discoteca é unha medida idónea, necesaria e proporcionada, segundo vén de sentenciar o Tribunal Supremo.

Que tal, boas tardes... O Alto Tribunal estima o recurso que presentara a Xunta contra a resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que en agosto rexeitara esta norma. Os maxistrados do Supremo argumentan que con ela non se vulneran dereitos fundamentais.

Decontado explicamos esta resolución, que chega un día antes de que entre en vigor o novo protocolo para a hostalaría.