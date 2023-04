09:59

Nesta cuarta xornada da folga indefinida de médicos, os médicos trasladaron a súa protesta ás portas do hospital da Coruña. Alí mostraron o seu malestar polas declaracións do conselleiro de Sanidade, que se negaa negociar fóra da mesa sectorial. No eido laboral, os sindicatos e a dirección do centro hospitalario Povisa en Vigo chegaron a un acordo pra un novo convenio, mentres que o comité de empresa de Hiperxel en Pontevedra ameaza cunha folga o vindeiro martes, se non se soluciona a situación dos 200 traballadores da empresa.