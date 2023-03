09:57

Poseidón. Así se chama o submarino atopado onte en Vilaxoán. O nome pudose ler no casco ao poñelo esta tarde en terra firme nun peirao da Illa de Arousa.

É máis grande do que se pensaba nun primer momento. Agorá, poderán comezar as investigacións que confirmarán se garda relación coas lanchas atopadas en Ribeira.

E hoxe coñecimos canto diñeiro pediu a industria naval galega aos fondos europeos dispoñibles para impulsar este sector.