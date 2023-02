09:20

Boas novas pra familia de Diego Bello, o mozo coruñés asasinado a tiros en Filipinas hai tres anos. Os tres policias supostamente implicados na sua morte entregaronse ás autoridades tras estar case un ano fuxidos. A orde de busca e captura fora cursada o pasado 25 de marzo de 2022 e ata agora estiveron desaparecidos.

E no xuizo do Alvia, momentos de moita emoción hoxe tras escoitar as primeiras declaracións das vítimas do accidente.