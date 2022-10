09:58

Andrés Crotabitarte defende a súa inocencia no descarrilamento do Tren Alvia fai 9 anos en Agrois. O daquela diretor de seguridade de ADIF relegou toda a responsabilidade no maquinista.

E a Xunta vai ser investigada pola xestión dos lumes que este verán arrasaron importantes ecosistemas naturas en Galicia, como o Courel ou o Parque do Invernadeiro.