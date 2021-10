08:34

As persoas maiores de 12 anos que non recibisen aínda a primeira dose da vacina poderán aínda acudir mañá aos sete campus universitarios, onde continuará persoal do SERGAS con vacinas reservadas para eles.



Que tal boas tardes... Estamos a esta hora pendentes do ceo... hai alerta amarela ata as 9 da noite en practicamente todo o interior da comunidade por choivas que poden ser localmente fortes. Segundo Meteogalicia poderían acumularse máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora. Hai ademais alerta amarela por tormentas que poden vir acompañadas de sarabia.