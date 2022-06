09:58

O desvío da A6 pola nacional sexta tralo derrubamento dun tramo da autovía en Pedrafita segue a xerar polémica. Mentres os nacionalistas piden unha solución inmediata, o presidente do Xunta, Alfonso Rueda, acusa a Pedro Sánchez de non actuar con rapidez para solucionar a circulación.

E satisfacción no sector lácteo tras confirmarse a recepción dunha primeira parte das axudas do goberno para facer fronte as consecuencias derivadas da invasión de ucraína.