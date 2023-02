09:59

Emotiva homenaxe ás vitimas do villa de pitanxo esta mañá en Marin onde as familias dos falecidos coñeceron aos primeiros rescatadores, os tripulantes do Menduiña 2. Este mércores cumprirase un ano do tráxico accidente-

No eido sanitario, Continúan as queixas . Os socialistas advirten que a sanidade pode ser o Prestige de Rueda, de non revertir as politicas da xunta. E o Bloque dille a Alfonso Rueda que os recortes matan, e que por iso a xente se levantou contra as insuficiencias de persoal e de recursos.