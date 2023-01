09:57

A Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria e o colexio de Médicos de Ourense critican o plan do goberno galego pra rebaixa-las listas de agarda e intensificar a actividade sanitaria. Creen que o feito de que se centre nos centros hospitalarios e esqueza a atención primaria deriva en medidas pouco efectivas porque non atende as necesidades dos centros de saúde e os PAC.

O alcalde de Ourense negou no pleno municipal ser consciente de que o home contratado pra interpretar a Baltasar na Cabalgata de Reis, que rexentaba un bar da zona vella, tiña antecedentes por abuso sexual. O PP presentou unha moción pra solicita-la dimisión de Jácome, que contou co voto a favor de 22 dos 27 concelleiros.