A segunda xornada do cumio de pesca en Bruxelas continua arestora sen moitos avances pra determinar canto peixe poderán pescar os barcos o vindeiro ano. En Galicia preocupa especialmente a cota do Xurelo, que Bruxelas quere prohibir no norte de Fisterra, algo que, segundo a Xunta, perxudicaria a frota galega

Tamén, visita da ministra de industria a Galicia. En Ourense, Reyes Maroto falou do reparto dos fondos next generation pra nosa comunidade en resposta a preocupación que trasladou o presidente da Xunta, esta mañá, sobre o apoio do goberno á industria galega.