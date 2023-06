09:56

Alfonso Rueda terá que acometer a primeira remodelación do seu executivo pola saída do vicepresidente Francisco Conde, que dimitirá para ser o cabeza de lista do PP ao Congreso por Lugo.

Mentres, o xefe da asesoría xurídica da UGT en Galicia, Pedro Blanco, será o novo delegado do Goberno, unha vez marche José Ramón Gómez Besteiro para liderar tamén a lista do PSdeG en Lugo.

Son as principais novidades que nos deixan nas últimas horas os movementos políticos de cara ás eleccións xerais do 23 de xullo.

E falando de novidades, a tarde déixanos tamén a confirmación de que o PSOE non entrará no futuro goberno local de Santiago.