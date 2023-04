09:59

Este martes Galicia estivo chea de folgas e concentracións. Por unha banda, a folga indefinida na sanidade pública. Segundo a Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, preto do 60% dos facultativos secundaron esta primeira xornada. Porén, o Sergas asegurou nun comunicado que a folga está a ter un seguimento global do 14%. Todo isto nun martes no que tamén comezou a folga indefinida dos traballadores do servizo de limpeza do Hospital Abente y Lago da Coruña e no que se reanudou o xuízo do Alvia coa declaración de oito feridos e familiares de falecidos.