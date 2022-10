09:56

Concentración de buques nalgúns dos 41 caladoiros nos que ainda poden faenar as flotas comunitarias, pero tamén barcos amarrados nos portos. Son as imaxes que deixa a entrada en vigor do veto a pesca de Bruxelas.

Un veto que a Comisión European rafirma, non se volverá a estudar ata que non se publiquen os novos informes científicos, o vindeiro 15 de decembro.