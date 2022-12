09:59

A Axencia de Supervisión da Intelixencia Artificial que se ubicará na cidade da Coruña estará operativa ó longo do vindeiro ano pero aínda non hai data concreta. Así o anunciou hoxe, na sua visita a cidade herculina, a vicepresidenta primeira do Goberno, Nadia Calviño, quen sinalou que o goberno e o concello da cidade xa están a traballar nun convenio que suporá o primer paso pra que a AESIA poida estar operativa canto antes