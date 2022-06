09:58

o derrubamento do viaducto do castro na Autovía A6 obriga a desviar o tráfico de xeito indefinido pola localidade de Pedrafita. Tal e como se facía 25 anos atrás. Segundo as primeiras hipóteses, o colapso puido deberse a un problema na estrutura interna da vía.



O xulgado do penal de Santiago vén de ratificar as datas pro xuizo polo accidente do tren Alvia. Comezará o 5 de outubro e realizarase durante 9 meses ata xuño do 2023, na Cidade da Cultura