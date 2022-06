09:56

Primeira xornada das probas de acceso á universidade. Este ano a novidade é que poden realizar a ABAU aqueles que teñan unha materia suspensa, sempre que cumpran certos requisitos e co visto bo do profesorado do instituto. Por diante quedan aínda dous días máis.

E unha boa nova para as familias dos 21 falecidos do Villa de pitanxo. A Audiencia Nacional admite a trámite a sua querela contra o patrón do barco e a armadora por homicidio imprudente grave.