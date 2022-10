09:59

Segunda xornada do xuizo polo Accidente do Alvia en Angrois no 2013. Hoxe coas decalracións do maquisita do tren, Francisco Garzón que recoñeceu que se despistou por estar obrigado a atender unha chamada do seu interventor.

Bruxelas ratificou as Plabras do Ministro Planas, e aclara que a veta de pesca en 87 caladoiros comunitarios non é aplicable a quelas prácticas que non pasan dos 400 metros de profundidade.