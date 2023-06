09:57

Vaise cumplir mañá un ano de que o viaducto do Castro, na A6, se viñera abaixo. Desde entón as comunicacións por estrada entre Galicia e a Meseta quedaron comprometidas. Hoxe, Xunta e Junta de Castela-León remitiron unha carta ao Ministerio para que acelere a súa reconstrucción. Pasaría por facer ó mesmo tempo ós outros dous viaductos e non cada un por separado.

Tamén neste martes comezou a proba da ABAU na que participan case 12.800 estudantes.