09:56

Sen pasaporte e obrigado a presentarse cada 15 días no xulgado. Así deixa o xuíz da Audiencia Nacional a Juán Padín, o patron do Villa de Pitanxo, trala súa declaración e a dos outros dous superviventes celebrada hoxe en Madrid.

O patrón do buque non poderá abandonar o país nen embarcar por longos períodos. Con todo o xuiz decretou para el a liberdade provisional ao contrario do que pedían os familiares, poque considera que non existe un risco de fuxida.