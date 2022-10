09:58

Esta mañá arematou sa primeira sesión do Xuizo polo accidente do Alvia. Ata o Gaiás acudiron familiares e vítimas do suceso, ademáis do primeiro dos dous acusados polo sinistro, Andrés Cortabitarte, quen fora dirixente de Adif por aquel entón.

Sesión pra tatarr cuestións previas. haberá que agardar un pouco pra escoitar ós dous únicos acusados, o maquinista e un ex-alto cargo de ADIF. Que declararán mañá e o venres.