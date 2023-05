09:55

O presidente da deputación de Ourense, Manuel Baltar, rachou hoxe o silencio que gardara onte no pleno extraordinario da institución non que se preguntaba sobre o incidente no que foi localizado circulando nun coche oficial a 215 kilómetros por hora. Baltar di que onte non dixo nada porque non eran preguntas directas a él como presidente e atribúe todo o interese á proximidade da campaña electoral.

E nos deportes hoxe día de loito polo pasamento do adestrador Arsenio Iglesias aos 92 anos.