Rematou en Viana do Castelo o cumio Hispano-Luso. Pedro Sánchez recordou o seu compromiso de reforzar as conexións ferroviárias entre os dous países, pero non se concretaron datas pro tren de alta velocidade entre Galicia e Porto.

En Sada o partido Popular, o PSDG e Alternativa dos Veciños veñen de presentar unha moción de censura contra o alcalde Benito Portela. As direccións provinciáis dos partidos desbáncanse desta decisión.