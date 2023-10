09:56

A conselleira de Infraestrucutras foi hoxe a Madrid onde mantivo un encontro co secretario de Estado de Transportes sobre o novo adiamento na chegada da alta velocidade debido ao retraso da entrega dos trens Avril. Éthel Vázquez amosouse comprensiva coa explicación de que a responsabilidade é de Talgo e non do ministerio. Pero pide que 7 dos trens Avril se destinen ao tráfico ferroviario con Galicia.

E esta tarde a central térmica das Pontes está a queimar o carbón que lle queda no que é o seu derradeiro día de actividade despois de 47 anos xerando enerxía.