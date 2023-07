09:57

Segue baixando o paro. En xuño reduciuse en 5.400 persoas o número de desempregados.

É unha reducción do 4 por cento, que é máis do dobre que a media do Estado. Agora hai 129 mil persoas demandantes de emprego, cando hai un ano pasaban das 140 mil.

No Parlamento aprobouse a nova lei do litoral. Contempla a asunción por parte da Xunta das competencias de xestión do espazo marítimo terrestre.