10:00

O incidente de tráfico do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, segue a estar no primeiro plano da actualidade política. Hoxe o suceso debateuse no pleno extraordinario da deputación no que o PP se deu por satisfeito e a oposición preguntase non só polo exceso de velocidade deste caso, 215 kilómetros/hora, senón por outras 10 infraccións da mesma natureza do coche oficial de Baltar.

E dos datos do paro de Galicia que hoxe coñecimos dicir que é a cifra máis baixa de toda a serie histórica para un mes de abril.