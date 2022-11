09:59

Ainda non se deu co paradoiro do home de 30 anos que disparou a un veciño de Maceda, en Ourense, a pasada madrugada. O ferido recupérase na unidade de reanimación do Hospital Ourensán, ainda que non se teme pola súa vida.

Os datos do paro en Galicia baixaron un 0,27 por cento no pasado mes. Unha baixada catro veces menor que a media española. dende a CIG advirten de que detras do descenso están os chamados contratos fixos-discontinuos.