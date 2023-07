09:57

Xa están en terra, sans e salvos os 15 tripulantes do pesqueiro, Nuevo San Juan, que ardeu este domingo en augas do Gran Sol. Os mariñeiros están no porto irlandés de Castle-twon-bere onde prestaron declaración sobre o sucedido a fin de semana. Preveese que poidan voltar a Galicia nos vindeiros días.

Hoxe na Coruña conmemóranse os dous anos da morte de Samuel Luiz, pr mor dunha paliza recibida a máns dun grupo de persoas. Cinco delas están a espera de xuizo.