09:57



Os médicos non rematan de ver clara a proposta da Consellería de Sanidade de empregar médicos doutras especialidades para suplir a falta de persoal nos hospitáis comarcáis. Facultativos do Colectivo de Internistas de Galica pide por carta reunirse eles mesmos cos representantes do SERGAS e non descartan movilizacións a vindeira semana.

Indignación tamén entre os familiares dos mariñeiros falecidos no Villa de Pitanxo. Este domingo partirán cara a Terranova un buque da Secretaría Xeral de Pesca para estuda-los recursos pesqueiros da zona. Os familiares piden que se estude se o barco pode levar o sónar e o robot que lles cedeu unha empresa norueguesa para inspecionar o pecio.