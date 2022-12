09:58

No xuicio polo descarrilamento do Alvia, esta mañá compareceu o Director de Seguridade da Axencia Ferroviaria Europea. Christopher Carr quen ratificou que o proxecto careceu dunha análise de riscos axeitado e que non foi avaliado por un organismo independente.



A espera de que ingrese na prisión de Bonxe en Lugo, o único detido e asasino confeso de Cristina Cabo. Esta tarde o Cuiz decretou pra el a prisión provisional comunicada e sen fianza, por homicidio.