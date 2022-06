09:55

Primeira vez en 14 anos que a cifra de parados baixa dos 150 mil.

O Descenso do número de parados en Galicia deixa un total de pouco máis de 146.000 persoas desempregadas, o mellor dato desde o 2008 .



Noutros temas, a escasez de persoal en medicina interna parece que vai camiño de solucionarse. Esta tarde o conselleiro de sanidade reuniase cos afectados e todo apunta a que estudarán a proposta da Xunta.

Tamén, temos que dar conta do falecemento dun home de 57 anos esta tarde por afogamamento mentres se atopaba na piscina dun camping do municipio pontevedres de O Grove. O suceso tivo lugar pasadas as catro da tarde e ata o lugar desprazouse un helipcoterpo de urxencias sanitarais cuyos profesionais atenderon a vitima fora da auga pero que finalmente non puideron facer nada para salvarlle a vida.