09:55

Encontro institucional esta tarde en Santiago entre os representantes da Administración Autonómica e da Central. Alfonso Rueda e Xosé Ramón Gómez Besteiro celebraron a que foi a primeira reunión institucional despois de que se producira o relevo na delegación do goberno. A lei do Litoral dentrou boa parte dun encontro polo demáis cordial.

E tamén esta tarde estamos moi pendente do novo encontro entre a patronal do transporte de viaxeiros por estrada e os sindicatos dos condutores. Se non se producen avances -ainda non rematou- hai convocada nova xornada de folga o proximo luns.