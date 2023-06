09:57

Xornada de negociacións e planificación nos partidos politicos galegos a piques de se cumprir unha semana das eleccións municipáis.

Algunhas cidades, coma Ourense e Santiago, ultiman detalles e pactos pra cogobernar, mentres que as cúpulas autonómicas dan as súas directrices. Esta tarde foi a do PSDG quen reuniunu a executiva autonómica en Santiago pra esta fin.